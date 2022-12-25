Головне за день. Неділя, 25 грудня

"Добра звістка про Різдво поряд із гомоном війни та брязканням зброї", ворожі обстріли Херсонщини, 900 генераторів від Великої Британії, світловий проєкт швейцарського митця в Києві. Яким запам’ятається 305-й день повномасштабної війни.

Різдвяна ялинка в одному з пунктів незламності

Свято Різдва в Україні не затьмарили навіть повітряні тривоги, які двічі оголошували по всій Україні.

Генштаб Збройних Сил України тим часом повідомляє, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала двох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пʼять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро.

Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 25 грудня – в новині.

На Херсонщині, у Бериславському районі, під час розмінування території загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій – прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт, молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення. Також дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

"Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра… Схиляю голову у скорботі перед Героями, які повертали безпеку на Херсонщину. Співчуття рідним та вічна памʼять загиблим!", - написав у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила про загоряння на аеродромі в Мачулищах двигуна російського літака Міг 31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

За їхніми даними, опублікованими в Телеграм, літак вийшов з ладу і найближчим часом літати не може.

Деталей про причини загоряння російського літака немає.

За даними моніторингової групи, цей та ще два літаки Міг прилетіли на аеродром Мачулищі позаминулого тижня.

Велика Британія передала Україні 900 генераторів, а також відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів, зокрема одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки і утеплені намети.

Голова оборонного відомства Британії Бен Воллес висловив переконання, що на Різдво в Україну буде доставлено ще 10 тис. комплектів для холодної погоди.

Нагадаємо, в листопаді 17 країн ЄС відправили в Україну пів тисячі генераторів електроенергії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у різдвяному привітанні відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз виявив у 2022 році.

"Святкуючи Різдво, давайте згадаємо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу і виявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва всім", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вселенський патріарх Варфоломій у адресованому українцям привітанні зі святом Різдва Христового зазначив, що Велика Церква Христова захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу.

"Сьогодні наша свята церква святкує Різдво у плоті Передвічного Сина і слова Божого. Це одне із найбільших свят нашої християнської віри, яке ми святкуємо з духовною свободою і радістю, незалежно від трагічних зовнішніх обставин. На жаль, цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій Батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного і несправедливого вторгнення", – зазначив він.

Патріарх додав, що ця війна, спровокована агресією РФ "у лютому цього року", є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля і суспільство у всьому світі.

Костел святого Миколая у Києві сьогодні, 25 грудня, засяяв кольорами українського прапора.

Світлини опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики.

Також сьогодні синьо-жовтим підсвітили Центральний залізничний вокзал. Проєкції на будівлях здійснюються Геррі Хофштеттером, який влаштував арт-тур на підтримку України. Швейцарський митець підсвічує видатні архітектурні пам'ятки Києва у межах туру "Різдвяне світло для надії".

На яких ще будівлях заплановані світлові інсталяції – в нашій новині.

Родини захисників Маріуполя провели перформанс-акцію "Святвечір у двох реаліях", яка має нагадати про долю військовополонених, що утримуються окупантами.

Подія пройшла на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку у Львові, повідомляє LB.ua.

"Акція покликана привернути увагу суспільства, мас медіа, політиків та показати нашу реальність у порівнянні з реальністю тих, хто досі знаходиться в полоні. Понад 700 бійців «Азову» будуть зустрічати Різдво у полоні, поранені, змордовані, без їжі, ліків, теплого одягу, у повній невідомості", – наголошує одна з організаторок акції Ірина.

В рамках інсталяції на площі перед пам’ятником Шевченку було встановлено та накрито стіл.

Більше інформації та ексклюзивні світлини – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!