"Свято наближається": Повітряні сили показали фото "новорічних подарунків" окупантам від пілотів

Повітряні сили України показали фото "новорічних подарунків" окупантам від українських пілотів.

Відповідне фото опубліковано Командуванням Повітряних сил ЗСУ в фейсбуці.

"Світло переможе темряву! Українські пілоти готують новорічні подарунки російським окупантам! Свято наближається!" – йдеться у повідомленні.

Фото: Командування Повітряних сил

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що російська армія спробує зробити останні дні року складними і темними. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь знайти адреси "пунктів незламності".