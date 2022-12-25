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"Свято наближається": Повітряні сили показали фото "новорічних подарунків" окупантам від пілотів

Світлина оприлюднена Командуванням Повітряних сил. 

Повітряні сили України показали фото "новорічних подарунків" окупантам від українських пілотів.

Відповідне фото опубліковано Командуванням Повітряних сил ЗСУ в фейсбуці

"Світло переможе темряву! Українські пілоти готують новорічні подарунки російським окупантам! Свято наближається!" – йдеться у повідомленні. 

Фото: Командування Повітряних сил

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що російська армія спробує зробити останні дні року складними і темними. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь знайти адреси "пунктів незламності". 

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