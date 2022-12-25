Зеленський попередив, що останні дні року Росія спробує зробити темними і складними та закликав дослухатися до тривог

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 грудня привітав українців із Різдвом за григоріанським календарем.

Зеленський наголосив, що залишилося кілька днів цього року. Треба бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.

Зеленський підкреслив, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових цими днями дослухатися до повітряних тривог, іще раз пошукати й запам’ятати, де розташований найближчий Пункт Незламності.

Він закликав усіх подякувати тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні.

"Дякую кожному нашому воїну – усім військовим. Усім бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, Військово-морським силам. Дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру та генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі – до наших кордонів, на які ми маємо вийти", – зазначив він.

Президент подякував кожному, хто ремонтує і постачає техінку, кожному, хто волонтерить, усім медикам, тим, хто забезпечує дікарні, здає кров для поранених, зокрема й в Херсоні.

"Щоб урятувати поранених від удару терористів на Різдво... Артилерія та міномети проти звичайних херсонських вулиць... Нелюди! Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую всім, хто працює заради цього: усім слідчим групам, усім прокурорам, посадовцям і дипломатам", – наголосив він.

Президент подякував усім, хто допомагає витягати українців з полону, енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб, освітянам і транспортникам, фінансистам, айтівцям, які обрали Україну, посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним, фермаерам і аграріям, журналістам, які поширюють саме правду, і громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру в себе і в перемогу.

Він подякував усім лідерам і народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи й наступного року.

Нагадаємо, знайти адреси пунктів незламності можна на спеціальному сайті. Там можна зігрітися, зарядити пристрої, зробити гарячого чаю.