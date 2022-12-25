Костел святого Миколая та Центральний залізничний вокзал у Києві підсвітили кольорами прапору України. Фото

Костел святого Миколая у Києві засяяв кольорами українського прапора. Його підсвітили сьогодні, 25 грудня, в Різдво.

Світлини опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики.

Також сьогодні синьо-жовтим підсвітили Центральний залізничний вокзал, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Проєкції на будівлях здійснюються Геррі Хофштеттером, який влаштував арт-тур на підтримку України.

Світлові інсталяції заплановані на будівлях:

Костел святого Миколая

Центральний залізничний вокзал

Міністерство культури та інформаційної політики України

Міністерство закордонних справ України та інші.

Фото: facebook.com/MCIPUkraine Костел святого Миколая

Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Щвейцарський митець Геррі Хофштеттер підсвічує видатні архітектурні пам'ятки Києва у межах туру "Різдвяне світло для надії".