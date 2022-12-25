Костел святого Миколая та Центральний залізничний вокзал у Києві підсвітили кольорами прапору України. Фото

Костел святого Миколая у Києві засяяв кольорами українського прапора. Його підсвітили сьогодні, 25 грудня, в Різдво.
Світлини опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики.
Також сьогодні синьо-жовтим підсвітили Центральний залізничний вокзал, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Проєкції на будівлях здійснюються Геррі Хофштеттером, який влаштував арт-тур на підтримку України.
Світлові інсталяції заплановані на будівлях:
- Костел святого Миколая
- Центральний залізничний вокзал
- Міністерство культури та інформаційної політики України
- Міністерство закордонних справ України та інші.
Щвейцарський митець Геррі Хофштеттер підсвічує видатні архітектурні пам'ятки Києва у межах туру "Різдвяне світло для надії".