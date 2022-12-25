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Костел святого Миколая та Центральний залізничний вокзал у Києві підсвітили кольорами прапору України. Фото

Проєкції на будівлях здійснюються швейцарським митцем Геррі Хофштеттером. 

Костел святого Миколая та Центральний залізничний вокзал у Києві підсвітили кольорами прапору України. Фото
Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Костел святого Миколая у Києві засяяв кольорами українського прапора. Його підсвітили сьогодні, 25 грудня, в Різдво.

Світлини опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики

Також сьогодні синьо-жовтим підсвітили Центральний залізничний вокзал, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Проєкції на будівлях здійснюються Геррі Хофштеттером, який влаштував арт-тур на підтримку України. 

Світлові інсталяції заплановані на будівлях:

  • Костел святого Миколая
  • Центральний залізничний вокзал
  • Міністерство культури та інформаційної політики України
  • Міністерство закордонних справ України та інші.

Костел святого Миколая
Фото: facebook.com/MCIPUkraine
Костел святого Миколая
Фото: facebook.com/MCIPUkraine
Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Щвейцарський митець Геррі Хофштеттер підсвічує видатні архітектурні пам'ятки Києва у межах туру "Різдвяне світло для надії". 

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