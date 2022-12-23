Україна отримала від ЮНЕСКО 14 генераторів для сфери культури за запитом Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

“Отримали 14 генераторів від ЮНЕСКО. Наш Штаб порятунку культурної спадщини прийняв їх та розподілить по музеях, які найбільше їх потребують”, – сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

Фото: Мінкультури

Україна очікує більше генераторів від країн-партнерів, аби забезпечити українські заклади культури обладнанням, щоб пережити зиму та щоб вони мали змогу працювати.

Фото: Мінкультури

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) – ключова міжнародна організація у світі з питань захисту та збереження культурної спадщини. Нещодавно в штаб-квартирі організації в Парижі відбулась зустріч Олександра Ткаченка, Міністра культури та інформаційної політики України, з Одрі Азуле, Генеральною директоркою ЮНЕСКО, під час якої обговорювалася підтримка української культури.

Нагадаємо, Київ отримав 9 потужних генераторів від міста Оденсе в Данії.