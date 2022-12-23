Данське місто Оденсе передало Києву потужні генератори

Більшість з генераторів встановлять у котельнях столиці.

Київ отримав 9 потужних генераторів від міста Оденсе в Данії.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Один з генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку та кияни з інвалідністю.

Інші 8 генераторів фахівці “Київтеплоенерго” встановлять в котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії.

Кличко пообіцяв, що Київ продовжить оснащувати інфраструктурні об’єкти та пункти обігріву столиці альтернативними джерелами електроенергії та обладнанням для обігріву.

Пресслужба КМДА нагадала, що від 24 лютого Київ залучив та отримав від європейських партнерів 32 пожежних автомобілі, майже 40 швидких, а також 55 міських автобусів.

Як раніше повідомлялось, 22 грудня лівий берег Києва відключали майже за графіком. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому, але краще, ніж напередодні.