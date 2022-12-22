Жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде.

На новорічні свята в Києві столичні чиновники збираються продовжити дію комендантської години.

Про це у ефірі телеканалу “Київ” сказав заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде", - сказав Бондаренко.

Крім того, він розказав, що гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво. Будуть також намагатися вмикати вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята. Але не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Києві хвойні дерева обробляють репелентами, щоб убезпечити їх від незаконної вирубки. Таким чином комунальники намагаються вберегти дерева від незаконної вирубки.

Раніше, у День Святого Миколая, засвітили “Ялинку незламності” на Софійській площі у Києві.