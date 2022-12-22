Окупанти запланували "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки, - Хлань

Окупанти запланували на 22 грудня "евакуацію" людей із Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Окупанти запланували на 22 грудня "евакуацію" людей із Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Загарбники спеціально обстрілюють лівобережжя Херсонської області, щоби змусити цивільних виїхати”, - сказав Сергій Хлань.

За його даними, на 22 грудня окупанти запланували "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки. Тому і обстрілюють міста - таким чином змушуючи людей поїхати.

Раніше у Каховському районі Херсонської області російські військові зі складу вивезли 1 100 тонн зерна. Поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, у Херсоні й області з міркувань безпеки оновили адреси центрів гуманітарної допомоги.