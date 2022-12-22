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Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії

Росія традиційно вважала білоруські війська нижчими за російські сили, але тепер змушена вдатися до їхніх послуг. 

Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін 19 грудня здійснив подорож до Мінська для переговорів із Олександром Лукашенком. Розмова стосувалася, зокрема, "спільного оборонного простору". 

Хоча Росія і Білорусь широко розголошують розміщення російських підрозділів на білоруській території, збройні сили РБ, ймовірно, взяли на себе значну, але стриману роль – навчати тисячі мобілізованих росіян. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттер. 

"Ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити брак російських військових інструкторів, багато з яких дислокуються в Україні або стали жертвами", – вважають британські розвідники. 

Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська нижчими за російські сили, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи.

Про що домовилися Путін із Лукашенком під час зустрічі 19 грудня – читайте в матеріалі на LB.ua. 

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