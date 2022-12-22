Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії

Росія традиційно вважала білоруські війська нижчими за російські сили, але тепер змушена вдатися до їхніх послуг.

Президент РФ Володимир Путін 19 грудня здійснив подорож до Мінська для переговорів із Олександром Лукашенком. Розмова стосувалася, зокрема, "спільного оборонного простору".

Хоча Росія і Білорусь широко розголошують розміщення російських підрозділів на білоруській території, збройні сили РБ, ймовірно, взяли на себе значну, але стриману роль – навчати тисячі мобілізованих росіян. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттер.

"Ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити брак російських військових інструкторів, багато з яких дислокуються в Україні або стали жертвами", – вважають британські розвідники.

Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська нижчими за російські сили, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PiaGNAZZKt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 22, 2022

Про що домовилися Путін із Лукашенком під час зустрічі 19 грудня – читайте в матеріалі на LB.ua.