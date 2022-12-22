Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину, постраждала дитина

Росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали.
У місті пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі", - написав він у Telegram.
У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті близько 10 господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.
В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікопольському району.