Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину, постраждала дитина

У місті пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

Росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали.

У місті пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі", - написав він у Telegram.

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті близько 10 господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.

В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікопольському району.