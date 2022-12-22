Президент США Джо Байден упевнений, що Україна може досягти успіху на полі бою. На брифінгу з українським президентом він сказав, що має спільне з Володимиром Зеленським бачення справедливого закінчення війни українців з Росією: вільна, незалежна, процвітаюча Україна в безпеці.

Війна закінчилася би в той самий день, якби президент РФ Путін оголосив би про вихід із України.

"Але це не станеться, цього не сталося досі. Що потрібно? Щоб Україна досягла успіху на полі бою. Вона може досягти цього успіху, з нашою допомогою, з допомогою союзників. Головне, щоб президент Зеленський, як буде говорити з росіянами, зміг досягти успіху, і це саме залежить від успіху на полі бою", – сказав Байден.

Президент США зазначив, що Путін думав, що Може зруйнувати НАТО і Європейський Союз, і що вони не будуть підтримувати уфкраїнців.

"Він був неправий, він продовжує помилятися. Він не може виграти цю війну", – наголосив Джо Байден.

Нагадаємо, на спільному з Байденом брифінгу під час візиту до Вашингтона Володимир Зеленський сказав, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна. Він зазначив – ті люди, котрі втратили на війні дітей, не цікавляться ніякими відшкодуваннями, їх цікавить тільки помста. І чим довше йтиме війна, тим більше буде таких людей.