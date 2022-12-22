Байден пояснив, чому Україні не дали всю необхідну для відбиття атак Росії зброю

Європейські партнери США по НАТО остерігалися, що надання Україні певних типів озброєння призведе до ескалації, а для надання військової допомоги українцям було важливо зберегти єдність Альянсу. Про це на спільному брифінгу із українським президентом заявив президент США Джо Байден, пише "Голос Америки".

У відповідь на запитання української журналістки про те, чому Штати зразу не надали всієї необхідної Україні зброї, Байден сказав, що європейські партнери не мали згоди щодо надання українцям інших систем озброєння, ніж вона отримує зараз.

"Ідея про те, що ми дамо Україні принципово інший матеріал, ніж той, який там уже йде, мала б перспективу розвалу НАТО та розвалу Європейського Союзу та решти світу. Ми збираємося дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла захищатися, щоб мала змогу досягти успіху на полі бою", – сказав він.

Байден додав, що європейські союзники розуміють важливість підтримки України, але не хочуть воювати з Росією.

"Вони не шукають третьої світової війни. І вони думають, що усього цього можна уникнути, переконавшись, що Україна зможе досягти успіху на полі бою. Так чи інакше, є ще що сказати, але, напевно, я вже сказав занадто багато", – додав Байден.

Нагадаємо, Україна закликала партнерів надати ракетні системи великої дальності. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів. Це дозволило б зекономити на генераторах, які потрібні українцям після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Надані США ракетні системи залпового вогню HIMARS і GMLRS мають дальність до 80 кілометрів.