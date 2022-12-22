Абсолютним пріоритетом сьогодні є захист України, адже Росія не готова до переговорів, - Макрон

Президент Франції додав, що гарантії для Росії та переговори не є пріоритетом, а лише "одна з речей, яку, очевидно, потрібно буде зробити, коли прийде час".

Абсолютним пріоритетом для Заходу сьогодні є захист України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданням Le Monde, Wall Street Journal і ліванському An-Nahar.

Коментуючи свою позицію щодо необхідності переговорів, Макрон зазначив, що наразі дипломатичні обставини для цього наразі не співпали.

"Ті, хто думав, що росіяни будуть готові до припинення вогню і до миру, наразі пересвідчився, що це не так. Те, чого росіяни вимагають від самого початку - це капітуляція, а не мир", — сказав очільник Франції.

Він озвучив порядок своїх пріоритетів, аби вгамувати обурення від попередньої пропозицій "гарантій безпеки" для Росії.

"Ми прихильники стратегії абсолютного захисту для України, перемоги України, що в підсумку потребуватиме нової угоди, яка має встановити новий порядок, що забезпечить політичну та безпекову стабільність цього регіону та Європи", – підкреслив Макрон.

Президент Франції додав, що гарантії для Росії та переговори не є пріоритетом, а лише "одна з речей, яку, очевидно, потрібно буде зробити, коли прийде час".

"Абсолютним пріоритетом сьогодні є захист України, що ми і робимо з першого дня", – додав Макрон.

Нагадаємо, на початку грудня очільник Франції висловив упевненість, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому Макрон вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

У нових інтерв'ю Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в новій "безпековій архітектурі світу" гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії.