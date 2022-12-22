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За два місяці літак Медведєва 10 разів літав за кордон, – ЗМІ

Путін з кінця жовтня відвідував лише Білорусь, Киргизстан та Вірменію.

За два місяці літак Медведєва 10 разів літав за кордон, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Літак, яким користується колишній президент та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв та його дружина Світлана, за останні два місяці здійснив десять міжнародних перельотів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на видання "Верстка" та дані сервісу Flightradar.

Літак Bombardier Global Express 5000 із номером RA-67226, за даними Airport-Data, зареєстрований на Світлану Медведєву.

Тричі літак був у столиці Катару Досі, де проходив чемпіонат світу з футболу, двічі – літав до столиці Непалу Катманду (перший політ був з 31 жовтня до 2 листопада, другий – 14 листопада). Останній політ – у Дубай – було здійснено 20 грудня. 9 грудня Bombardier приземлився у Тегерані, де пробув два дні, а 28 листопада бізнес-джет літав до Стамбула.

На відміну від перебування в Досі, повідомлення про візити Дмитра Медведєва в ці міста не публікувалися.

У середу повідомлялося про візит Медведєва до Китаю, де він зустрівся із лідером країни Сі Цзіньпіном.

"Верстка" зазначає, що при цьому президент РФ Володимир Путін з кінця жовтня відвідував лише Білорусь, Киргизстан та Вірменію. Після російського вторгнення в Україну Путін лише раз виїжджав за межі країн колишнього СРСР – до Ірану.

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