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Після надання Україні систем Patriot ми скажемо президенту Байдену, що хотіли б ще отримати Patriot, - Зеленський

Зеленський дав зрозуміти, що Україна потребує більше зброї для захисту від Росії.

Після надання Україні систем Patriot ми скажемо президенту Байдену, що хотіли б ще отримати Patriot, - Зеленський
Фото: Скріншот з відео

Після того, як США передадуть України системи ППО Patriot, Україна запросить їх знову. 

Про це президент Зеленський сказав на пресконференції у відповідь на запитання журналіста CNN. 

“Ви сказали, що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - пожартував Зеленський.

Нагадаємо, вчора став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси. 

Раніше Володимир Зеленський розповів, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна.

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