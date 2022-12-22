Після надання Україні систем Patriot ми скажемо президенту Байдену, що хотіли б ще отримати Patriot, - Зеленський

Після того, як США передадуть України системи ППО Patriot, Україна запросить їх знову.
Про це президент Зеленський сказав на пресконференції у відповідь на запитання журналіста CNN.
“Ви сказали, що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - пожартував Зеленський.
Нагадаємо, вчора став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна.