Після надання Україні систем Patriot ми скажемо президенту Байдену, що хотіли б ще отримати Patriot, - Зеленський

Зеленський дав зрозуміти, що Україна потребує більше зброї для захисту від Росії.

Після того, як США передадуть України системи ППО Patriot, Україна запросить їх знову.

Про це президент Зеленський сказав на пресконференції у відповідь на запитання журналіста CNN.

“Ви сказали, що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - пожартував Зеленський.

Нагадаємо, вчора став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна.