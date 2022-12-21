Президент США наголосив, що Путін використовує зиму як зброю.

На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці.

Про це повідомляє The New York Times.

“Український народ надихає світ, і ми й надалі будемо підтримувати великий народ України, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю”, - сказав Байден.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради України, Зеленський в Овальному кабінеті вручив Байдену медаль від командира батареї HIMARS.

"Це незаслужено, але я ціную", - відреагував на це Байден.

Фото: EPA/UPG

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: White House

Фото: White House

Фото: White House

Фото: EPA/UPG

Фото: White House

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: White House

Фото: White House

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден повідомив, що радий вітати українського колегу Володимира Зеленського, який здійснює візит до Вашингтона. Це перший закордонний візит Зеленського за час повномасштабного вторгнення РФ.