Президенти США та України обговорять, як може закінчитися війна, – Кірбі

«Оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити».

Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап.

Про це заявив сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі в ефірі CNN.

«Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити», – зазначив він.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії та підтримкою українського народу.

Джон Кірбі заявив, що президенти також обговорять, як може закінчитися війна – делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

«Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про поняття президента Зеленського про «справедливий мир» і про те, як це виглядає, які його компоненти, і як ми допоможемо Україні досягти цього, – сказав він. – Путін, очевидно, зараз не зацікавлений у дипломатії. Навпаки – він зацікавлений у вбивстві більшої кількості цивільних українських громадян».

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський здійснює перший закордонний візит за час повномасштабного вторгнення. Очікуються двосторонні перемовини із Байденом, виступ перед Конгресом та підсумковий брифінг.

США мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $1,8 млрд, включно з системами ППО Patriot.