Російський експорт нафти впав після набуття чинності санкцій G7, – Bloomberg

Морські поставки сирої нафти з Росії обвалилися в перший повний тиждень санкцій "Групи семи", спрямованих проти нафтових доходів Москви. Частка падіння була збільшена роботами в порту Балтійського моря, але також виявилося, що не всі судновласники воліють перевозити нафту з експортного підприємства в Азії, пише Bloomberg.

Агентство проаналізувало експортні дані за перший повний тиждень дії санкції. Наголошується, що з даними потрібно поводитися уважно, оскільки тижневі потоки залежать від часу планування вантажів, погоди та навіть якості сигналів, які передають самі судна.

Санкції Європейського Союзу, які почали діяти 5 грудня, покликані обмежити доходи Росії від нафти. Блок сам припинив закупівлю, але також заборонив надання ключових послуг для транспортування нафти. США, стурбовані суворістю заходів, наполягали на пом’якшенні при продажі до третіх країн: дозволити послуги, особливо страхування, за умови запровадження обмеження ціни.

"Але протягом першого повного тижня після набуття чинності заборони ЄС на морський імпорт російської сирої нафти загальні обсяги, що постачаються з країни, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, до 1,6 мільйона. Менш мінливий середній показник за чотири тижні також впав, встановивши новий мінімум за рік. Обсяги Балтійського моря мають відновитися після закінчення ремонтної роботи, але вирішення проблем на Сході може зайняти більше часу", – зазначили журналісти.

Схоже, що впали потоки сирої нафти ESPO і в Тихому океані, названої на честь трубопроводу, що доставляє нафту з Сибіру, з порту Козьміно: лише два танкери завантажувалися за тиждень до 16 грудня. Це менше, ніж у середньому – вісім на тиждень протягом останніх трьох місяців. Принаймні два власники великих танкерів відкликали свої кораблі від маршруту, оскільки нафта ESPO продається за цінами, вищими за ліміт у 60 доларів за барель, встановлений G7. Перевезення вантажів, куплених понад обмеження, позбавило б судна міжнародно визнаної страховки.

Потік з Козьміно відновиться, принаймні частково, протягом тижня до 23 грудня, три судна вже завантажені, а ще два стоять на причалі в середині періоду. Але з меншим флотом доступних кораблів обсяги можуть залишатися непостійними.

Заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем, яка набула чинності 5 грудня, закрила найближчий до Москви нафтовий ринок, який зайняв приблизно половину поставок країни на початку року. За винятком невеликого обсягу, поставленого до Болгарії, морські потоки російської сирої нафти до блоку повністю зупинені, як і планувалося.

Також виникли ускладнення між тим, як російська нафта торгується в реальному світі, і практичністю обмеження ціни, що викликає у деяких трейдерів обережність. Відстані, пов’язані з транспортуванням нафти в Азію із західних портів Росії, підвищили витрати на фрахт, змусивши ціни на провідний російський сорт Urals впасти нижче верхньої межі.

Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які виявилися єдиними значними покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, впали за чотири тижні до 16 грудня в середньому до 2,53 мільйона барелів на день. Хоча це більш ніж у чотири рази перевищує обсяг, поставлений за чотири тижні безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого, це вперше за п’ять тижнів, коли кількість впала. Впали також надходження до військової скарбниці Кремля.

Туреччина була єдиним пунктом призначення російської морської сирої нафти в Середземному морі, але потоки там також скоротилися, знизившись до найнижчого рівня з червня в середньому за чотири тижні. Поставки до країни за чотири тижні до 16 грудня були вдвічі менші, ніж на початку листопада; однак очікується, що країна й надалі залишатиметься важливим пунктом призначення російської сирої нафти

Нагадаємо, з 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти. Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

У разі спроби продажу нафти з Росії за вищою ціною буде заборонено повʼязане з доставкою надання технічної допомоги, брокерських послуг та фінансових операцій. Граничну ціну переглядатимуть, аби утримувати її на меншому хоча б на 5% від середньоринкової вартості рівні.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії встановити обмеження ціни в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді цього року складала понад $78.