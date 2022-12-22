Справедливий мир - це ніяких компромісів щодо нашого суверенітету, - Зеленський

Справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна.

Про це президент Зеленський сказав на пресконференції у відповідь на запитання українського журналіста Дмитра Онопченка, котрий спитав про завершення війни та мирні переговори.

“Справедливий мир... я не знаю, що таке справедоивий мир. Дуже філософське запитання. а чи є справедлива війна?” - спитав президент України.

Він зазначив - ті люди, котрі втратили на війні дітей, не цікавляться ніякими відшкодуваннями, їх цікавить тільки помста. І чим довше йтиме війна, тим більше буде таких людей.

Президент Байден додав, що вони із Зеленським мають спільне бачення завершення війни. Вона могла б завершитися за один день, якби президент Путін таке сказав.

Джозеф Байден наголосив, що багато чого залежить від успіхів на полі бою, де росіяни також зазнають втрат. Зокрема, два дні тому Путін сказав, що все складніше, ніж він думав.

Президент США підкреслив, що Путін сподівався послабити НАТО, дружні відносини між союзниками, але цього не вийшло.

Нагадаємо, візит президента Зеленського в США став історичним як для України, так і для українських відносин з Америкою, для американського лідерства.