У Німеччині запустили перший імпортний термінал зрідженого природного газу, аби замінити російське паливо

Термінал почали тестувати на день раніше, аніж планувалося.

У Німеччині запустили перший із чотирьох імпортний термінал зрідженого природного газу, аби замінити російське блакитне паливо, повідомляє DW.

Планувалося, що його тестування розпочнеться 22 грудня, однак термінал запустили на день раніше. Це пояснюють тісною співпрацею влади Німеччини та компаній, які зацікавлені у якнайшвидшій повноцінній роботі терміналу.

LNG-термінал запрацював на узбережжі Північного моря в місті Вільгельмсгафен. Тестовий період триватиме до кінця лютого.

До введення в експлуатацію терміналом постачатимуть газ від 15 до 155 гігават-годин природного газу на добу. Блакитне паливо також використають для введення в експлуатацію новозбудованого з'єднувального газопроводу завдовжки майже 26 кілометрів від Вільгельмсхафена до Етцеля (Східна Фризія).

Комерційна експлуатація LNG-терміналу запланована із середини січня, тоді має прибути перше судно зі скрапленим газом. Максимальна потужність терміналу становитиме близько 155 гігават-годин на добу.

Його будівництво завершили за шість місяців, про завершення робіт стало відомо у листопаді.

Нагадаємо, влітку Німеччина оголосила про дефіцит газу і активувала другий етап плану на випадок зупинки постачання з Росії. Також країна виділяє 83 млрд євро на впровадження ліміту цін на газ і електроенергію в 2023 році.