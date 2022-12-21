Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Куди пливе кача?
Куди пливе кача?
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
ГоловнаСвіт

У Німеччині запустили перший імпортний термінал зрідженого природного газу, аби замінити російське паливо

Термінал почали тестувати на день раніше, аніж планувалося.

У Німеччині запустили перший імпортний термінал зрідженого природного газу, аби замінити російське паливо
Фото: ЕРА

У Німеччині запустили перший із чотирьох імпортний термінал зрідженого природного газу, аби замінити російське блакитне паливо, повідомляє DW.

Планувалося, що його тестування розпочнеться 22 грудня, однак термінал запустили на день раніше. Це пояснюють тісною співпрацею влади Німеччини та компаній, які зацікавлені у якнайшвидшій повноцінній роботі терміналу.

LNG-термінал запрацював на узбережжі Північного моря в місті Вільгельмсгафен. Тестовий період триватиме до кінця лютого.

До введення в експлуатацію терміналом постачатимуть газ від 15 до 155 гігават-годин природного газу на добу. Блакитне паливо також використають для введення в експлуатацію новозбудованого з'єднувального газопроводу завдовжки майже 26 кілометрів від Вільгельмсхафена до Етцеля (Східна Фризія).

Комерційна експлуатація LNG-терміналу запланована із середини січня, тоді має прибути перше судно зі скрапленим газом. Максимальна потужність терміналу становитиме близько 155 гігават-годин на добу. 

Його будівництво завершили за шість місяців, про завершення робіт стало відомо у листопаді.

Нагадаємо, влітку Німеччина оголосила про дефіцит газу і активувала другий етап плану на випадок зупинки постачання з Росії. Також країна виділяє 83 млрд євро на впровадження ліміту цін на газ і електроенергію в 2023 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також