"Дуже радий вітати вас тут. Багато чого треба обговорити", – Байден про візит Зеленського

Президент США Джо Байден повідомив, що радий вітати українського колегу Володимира Зеленського, який здійснює візит до Вашингтона.

У твіттері Байден написав, що для обговорення між ним і Зеленським є багато тем для обговорення.

"Сподіваюся, ви мали хороший переліт, Володимире. Дуже радий вітати вас тут. Багато чого треба обговорити", – зазначив він у дописі-відповіді на твіт Зеленського.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський здійснює перший закордонний візит за час повномасштабного вторгнення. Очікуються двосторонні перемовини із Байденом, виступ перед Конгресом та підсумковий брифінг.

США мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $1,8 млрд, включно з системами ППО Patriot.