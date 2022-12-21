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Лідер КНР Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні експрезидента РФ Медведєва

Візит здійснено за запрошенням Комуністичної партії Китаю. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні експрезидента РФ Медведєва
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні колишнього президента РФ, заступника голови Ради безпеки і лідера путінської партії "Єдіная Расія" Дмитра Медведєва. Про це пише Reuters.

На сайті китайського уряду зазначено, що візит Медведєва відбувся на запрошення Комуністичної партії Китаю. Сі сказав Медведєву в Пекіні, що його адміністрація "активно просуває мир і переговори", цитує Bloomberg заяву державного мовника Центрального телебачення Китаю.

"Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними та стриманими, вести всебічні переговори та вирішувати взаємні занепокоєння щодо безпеки політичними методами", – сказав Сі. 

Пекін досі хоче співпрацювати з Росією для розвитку зв'язків, додав він.

Медведєв заявив, що в ході зустрічі обговорювали "стратегічне партнерство" Росії і Китаю, співпрацю між цими країнами та війну в Україні. 

Медведєв – російський політик, який систематично виступає з ядерним шантажем і погрозами. КНР же, за словами керівника ЦРУ США Вільяма Бернса, непокоїться через невдачу російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню. Також Китай, за оцінкою Бернса, непокоїться через ядерну риторику Москви. 

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