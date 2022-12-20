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Україна отримала від Франції батареї ППО Crotale, на черзі - САУ Caesar

Макрон із міністром збройних сил працюють над тим, аби в першому кварталі передати нашій державі необхідну зброю та боєприпаси.

Україна отримала від Франції батареї ППО Crotale, на черзі - САУ Caesar
Фото: EPA/UPG

Франція відправила в Україну більше зброї, артилерійських установок, а також батареї протиповітряної оборони Crotale, повідомляє France24.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Єгипту.

Макрон зазначив, що на черзі - нові поставки військової допомоги Україні.

За словами очільника Франції, він із міністром збройних сил працюють над тим, аби в першому кварталі передати нашій державі необхідну зброю та боєприпаси.

Зокрема, йдеться про нові самохідні артилерійські установки Caesar. Щоправда, Макрон не уточнив, скільки саме таких САУ отримає наша держава.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню нещодавно повідомив, яку військову техніку Україна вже отримала від його держави.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на 2023 рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме протягом усього року.

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