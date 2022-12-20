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Німеччина з 2023 року купуватиме нафту в Казахстану замість Росії

ФРН заперечила намір продовжувати імпорт російської нафти. 

Німеччина з 2023 року купуватиме нафту в Казахстану замість Росії
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Фото: oiltender.com

Німеччина заперечила намір купувати російську нафту в наступному році. Натомість вона обіцяє імпортувати її з Казахстану, пише Bloomberg.

Найбільша економіка Європи раніше обіцяла припинити закупівлю нафти в Росії до кінця року. Однак це було поставлено від сумнів через заяву головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу, який заявив, що отримав запити на поставки російської нафти в першому кварталі 2023 року. Російські ЗМІ писали, що "Транснефть" нібито отримала заявки на постачання нафти не лише від ФРН, а й від Польщі. 

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубах. Тепер потоки нафтопроводом "Дружба" – найбільшого трубопроводу сирої нафти в Європі – будуть здійснюватися з Казахстану, хоча ця угода ще не завершена.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", – заявила речниця міністерства економіки. 

Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році.

Нагадаємо, в липні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав вказівку уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти, аби робити це в обхід РФ.

Це сталося на наступний день після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність трубопроводу, який транспортує близько 1% світової нафти, на 30 днів, посилаючись на проблеми, пов’язані з розливами нафти.

Євросоюз заборонив купівлю російської нафти, яка постачається морським шляхом, але не трубопроводами. 

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