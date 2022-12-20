Радбез ООН може схвалити резолюцію зі закликами про припинення насильства в М'янмі

М’янма перебуває у кризі з лютого минулого року, коли армія перебрала владу від обраного уряду Су Чжі.

Рада Безпеки ООН може у середу, 21 грудня за резолюцію про негайне припинення насильства в М'янмі. Про це пише Reuters.

Радбез також планує закликати військову хунту у країні звільнити всіх політичних в'язнів, включно зі скинутим лідером Аун Сан Су Чжі, повідомили дипломати.

М’янма перебуває у кризі з лютого минулого року, коли армія перебрала владу від обраного уряду Су Чжі, затримавши її та інших посадовців і відповівши на продемократичні смертоносною силою.

“Рада з 15 членів уже давно розділена щодо М’янми, дипломати кажуть, що Китай і Росія, швидше за все, захистять хунту від рішучих дій”, – зазначає видання.

Наразі Рада погодила лише офіційні заяви щодо М’янми, де армія також очолила репресії проти етнної групи мусульман рохінджа у 2017 році, змусивши понад 700 000 втекти до Бангладешу.

Переговори щодо розробленої Великобританією резолюції почалися у вересні. У початковій тексті закликалм негайно припинити передачу зброї М’янмі та погрожували санкціями ООН, але згодом це формулювання видалили.

Для ухвалення резолюції Ради Безпеки необхідно щонайменше дев'ять голосів “за” і відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції чи Великобританії.

У проєкті резолюції, з яким ознайомився Reuters, висловлюється “глибока стурбованість” триваючим надзвичайним станом, запровадженим військовими після захоплення влади, і його “серйозним впливом” на народ М’янми.

Документ закликає до “конкретних і негайних дій” для реалізації мирного плану, погодженого Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), і закликає “підтримувати демократичні інститути та процеси та продовжувати конструктивний діалог і примирення відповідно до волі та інтересів людей”.

Нагадаємо, у січні винесли новий вирок скинутій лідерці М'янми, нобелівській лауреатці Аун Сан Су Чжі. Вона отримала чотири роки ув'язнення за низкою обвинувачень, зокрема за володіння неліцензованими раціями, які знайшли у неї вдома під час обшуків.

У грудні 2021 року вона отримала чотири роки ув'язнення за звинуваченням у підбурюванні проти військових і порушенні обмежень щодо COVID-19, але пізніше термін ув'язнення скоротили до двох років.

На початку 2021 року в М'янмі відбувся державний переворот, внаслідок якого влада знову повернулась до військових. Аун Сан Су Чжі та більшість лідерів "Національної ліги за демократії" після путчу затримали.