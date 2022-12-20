Більшість громадян ЄС підтримують рух до енергонезалежності від Росії та військову допомогу Україні, - дослідження

Європейці також схвалюють заборону на мовлення російських державних ЗМІ (63%) та підтримують фінансування закупівлі й постачання військової техніки в Україну (59%).

За даними нового дослідження проєкту Євробарометр, переважна більшість громадян ЄС переконана, що блок повинен і надалі вживати заходів для зменшення своєї залежності від російського викопного палива.

Як ідеться на сайті Євросоюзу, з цим твердження погодилися 82% опитаних респондентів.

83% опитаних вважає, що внаслідок російської війни проти України стає актуальнішим інвестування у відновлювану енергетику. Стільки ж погоджуються, що ціна на електроенергію не повинна залежати від ціни на газ.

85% респондентів вважають, що зростання цін на енергоносії суттєво вплило на їхню купівельну спроможність. 56% згодні з тим, що останнє зростання цін в основному пов'язане з агресивною поведінкою Росії, а 38% з тим не згодні.

Також мешканці Євросоюзу підтримують заходи керівництва блоку щодо російського вторгнення в Україну.

Наприклад, 88% позитивно відгукнулися на надання гуманітарної підтримки Україні, 82% схвалюють прихисток біженців з нашої держави. 71% підтримує санкції проти РФ, а 70% - фінансову допомогу Україні.

"Більшість громадян також схвалюють заборону на мовлення російських державних ЗМІ (63%) та підтримують фінансування закупівлі й постачання військової техніки в Україну (59%)", - йдеться на сайті ЄС.

Євробарометр провів своє дослідження "Дії ЄС у відповідь на енергетичну кризу" в 27 державах-членах блоку. Опитування тривало упродовж 23-30 листопада, в ньому взяли участь 26 337 громадян ЄС.

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський знову попросив західних партнерів надати надійний захист неба над Україною.