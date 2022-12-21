Таліби оголосили про закриття в Афганістані університетів для жінок

Таліби оголосили про закриття університетів для жінок в Афганістані.

Про це пише BBC з посиланням на лист міністра вищої освіти.

Міністр каже, що цей наказ набуде чинності негайно.

“Це додатково обмежує доступ жінок до формальної освіти, оскільки вони вже були виключені з більшості середніх шкіл”, – зазначає видання.

Три місяці тому тисячі дівчат і жінок складали вступні іспити до університетів у всій країні. Але на предмети, які вони могли вивчати, були накладені широкі обмеження: ветериринарію, інженерію, економіку та сільське господарство заборонили, а журналістику суворо обмежили.

Після захоплення торік країни Талібаном університети запровадили гендерно окремі аудиторії та входи. Студенток могли навчати лише жінки-професори чи старші викладачі.