У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
ГоловнаСвіт

Таліби оголосили про закриття в Афганістані університетів для жінок

Цей наказ набуде чинності негайно.

Таліби оголосили про закриття в Афганістані університетів для жінок
Фото: twitter.com/TOLOnews

Таліби оголосили про закриття університетів для жінок в Афганістані.

Про це пише BBC з посиланням на лист міністра вищої освіти.

Міністр каже, що цей наказ набуде чинності негайно.

“Це додатково обмежує доступ жінок до формальної освіти, оскільки вони вже були виключені з більшості середніх шкіл”, – зазначає видання.

Три місяці тому тисячі дівчат і жінок складали вступні іспити до університетів у всій країні. Але на предмети, які вони могли вивчати, були накладені широкі обмеження: ветериринарію, інженерію, економіку та сільське господарство заборонили, а журналістику суворо обмежили.

Після захоплення торік країни Талібаном університети запровадили гендерно окремі аудиторії та входи. Студенток могли навчати лише жінки-професори чи старші викладачі.

Нагадаємо, Іран ліквідував поліцію моралі після понад двох місяців протестів, спровокованих арештом і смертю Махси Аміні за нібито порушення жіночого дрес-коду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також