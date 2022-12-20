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У наступному пакеті допомоги США можуть надіслати Україні комплекти високоточних бомб та ППО Patriot, - CNN

Про передачу Україні ППО Patriot видання повідомляло тиждень тому.

У наступному пакеті допомоги США можуть надіслати Україні комплекти високоточних бомб та ППО Patriot, - CNN
Фото: http://www.pcavia.ru

Очікується, що США у наступному пакеті допомоги надішлють Україні комплекти високоточних бомб. Вони перетворюватимуть некеровані бомби на високоточні “розумні” бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Також цей пакет може містити комплекси ППО Patriot. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. 

Зазначається, що комплекти додають до звичайних боєприпасів оперення та систему точного наведення. Високоточні бомби могли б допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі.  

“Комплекти можна підключити до бомб різної ваги та розміру, починаючи від бомби вагою 500 фунтів до бомби вагою 2000 фунтів. Потім боєприпаси використовують комбінацію GPS та інерціальної системи наведення, щоб точно вразити ціль. Додаткова система також може надавати бомбі лазерне наведення для ураження рухомої цілі”, - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційні особи не повідомили, скільки JDAM буде надано та якого конкретно типу. На сьогоднішній день було виготовлено понад 400 тис. комплектів вартістю приблизно 22 тис. доларів за комплект. Вони дають бомбам радіус дії приблизно в 24 км. 

На думку американських чиновників, комплекти JDAM не несуть серйозного ризику ескалації через їх відносно малий радіус дії, подібний до іншої зброї, яку надали США. Зокрема, комплекти не дозволили би Україні вдарити вглиб території Росії.  

Також очікується, що наступний пакет допомоги також включатиме системи протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що американські системи ППО Patriot можуть незабаром прибути в Україну.

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