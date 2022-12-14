Не сумніваюся, що у максимально швидкі терміни ми отримаємо Patriot, - Подоляк

Американські системи протиповітряної оборони Patriot можуть незабаром прибути в Україну.

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, це дуже близька перспектива, інформує 24 канал.

Наші партнери розуміють, запевняє він, що необхідно зробити усе, щоб закрити небо над Україною.

"Сьогодні це пріоритет №1 – не лише для України, а й для наших партнерів. Тому я не сумніваюся, що у максимально швидкі терміни ми отримаємо не лише Patriot, а й інші системи ЗРК та ПРО", – переконаний Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що спекулювати на темі передачі зброї не варто. Говорити про ефективність систем Patriot ми зможемо після того, як вони зайдуть на бойове чергування, а уряди інших країн розповідатимуть, що вони захищають українське небо.

"Будь-яке нове суперобладнання, яке є на озброєнні країн НАТО, може заходити в Україну і використовуватися. Ми де-факто фіксуємо, що є представниками військового альянсу європейської спільноти цивілізованого світу", – додав Подоляк.

Він зауважив, що це розблокує можливість іншим країнам надавати нам потужну зброю – танки Leopard, Abrams чи навіть нові винищувачі, які є на чергуванні в країнах НАТО.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, США завершують підготовку планів щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot в Україну. Про передачу можуть оголосити вже цього тижня.

В кінці листопада Пентагон підтвердив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot, але зазначалося, що зараз надання їх у плани не входить.