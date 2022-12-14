Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Іранські протести, допомога Росії, ядерна загроза. Що зараз відбувається в Ірані
Іранські протести, допомога Росії, ядерна загроза. Що зараз відбувається в Ірані
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завезла до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки, - Беларускі Гаюн

За останні декілька днів до республіки прибули два ешелони з технікою збройних сил РФ.

Росія завезла до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки, - Беларускі Гаюн
Фото: Міноборони Білорусі

Росія перекинула до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки. Зокрема, Урали, БМП та бензовози.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", за останні декілька днів на територію республіки прибули два ешелони з технікою.

"Перший був відправлений 8 грудня 2022 р. з м. Чебаркуль (Челябінська обл., РФ) та прибув на залізничну станцію Полонка (Барановицький рн, Брестська обл.) 12 грудня. У складі було 30-40 одиниць нових Уралів ЗС РФ, які, очевидно, призначені для постачання військових ЗС РФ, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до залізничної станції Полонка", - йдеться в повідомленні.

Інший ешелон прибув із залізничної станції Острогозьк (Воронезька обл., РФ) 11 грудня до Полонки (Барановицький р-н) зранку 14 грудня.

Усього в ешелоні було 26 вагонів-платформ із завантаженою гусеничною та колісною технікою з Росії - майже 20 Уралів, щонайменше чотири БМП-2 і бензовози.

Ймовірно, техніка призначена для постачання військових на полігоні "Обуз-Леснівський".

Нагадаємо, росіян та білорусів більше не допускатимуть до участі в Міжнародному союзі залізниць. Генеральна Асамблея Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) ратифікувала відповідне рішення.

13 грудня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, призначив нового міністра закордонних справ та командувача військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також