Росія завезла до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки, - Беларускі Гаюн

Росія перекинула до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки. Зокрема, Урали, БМП та бензовози.
Як повідомляє "Беларускі Гаюн", за останні декілька днів на територію республіки прибули два ешелони з технікою.
"Перший був відправлений 8 грудня 2022 р. з м. Чебаркуль (Челябінська обл., РФ) та прибув на залізничну станцію Полонка (Барановицький рн, Брестська обл.) 12 грудня. У складі було 30-40 одиниць нових Уралів ЗС РФ, які, очевидно, призначені для постачання військових ЗС РФ, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до залізничної станції Полонка", - йдеться в повідомленні.
Інший ешелон прибув із залізничної станції Острогозьк (Воронезька обл., РФ) 11 грудня до Полонки (Барановицький р-н) зранку 14 грудня.
Усього в ешелоні було 26 вагонів-платформ із завантаженою гусеничною та колісною технікою з Росії - майже 20 Уралів, щонайменше чотири БМП-2 і бензовози.
Ймовірно, техніка призначена для постачання військових на полігоні "Обуз-Леснівський".
Нагадаємо, росіян та білорусів більше не допускатимуть до участі в Міжнародному союзі залізниць. Генеральна Асамблея Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) ратифікувала відповідне рішення.
13 грудня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, призначив нового міністра закордонних справ та командувача військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.