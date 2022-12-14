Росія завезла до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки, - Беларускі Гаюн

За останні декілька днів до республіки прибули два ешелони з технікою збройних сил РФ.

Росія перекинула до Білорусі щонайменше 60 одиниць техніки. Зокрема, Урали, БМП та бензовози.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", за останні декілька днів на територію республіки прибули два ешелони з технікою.

"Перший був відправлений 8 грудня 2022 р. з м. Чебаркуль (Челябінська обл., РФ) та прибув на залізничну станцію Полонка (Барановицький рн, Брестська обл.) 12 грудня. У складі було 30-40 одиниць нових Уралів ЗС РФ, які, очевидно, призначені для постачання військових ЗС РФ, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лісновський", найближчому до залізничної станції Полонка", - йдеться в повідомленні.

Інший ешелон прибув із залізничної станції Острогозьк (Воронезька обл., РФ) 11 грудня до Полонки (Барановицький р-н) зранку 14 грудня.

Усього в ешелоні було 26 вагонів-платформ із завантаженою гусеничною та колісною технікою з Росії - майже 20 Уралів, щонайменше чотири БМП-2 і бензовози.

Ймовірно, техніка призначена для постачання військових на полігоні "Обуз-Леснівський".

Нагадаємо, росіян та білорусів більше не допускатимуть до участі в Міжнародному союзі залізниць. Генеральна Асамблея Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) ратифікувала відповідне рішення.

13 грудня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, призначив нового міністра закордонних справ та командувача військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.