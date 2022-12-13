Лукашенко призначив нового голову МЗС, а також ​командувача ВПС і ППО

Сьогодні він публічно їх представив і підписав укази про призначення.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, призначив нового міністра закордонних справ та командувача військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, головою МЗС призначено Сергія Алейника, який до цього часу працював у зовнішньополітичному відомстві на посаді першого заступника міністра.

Андрій Лук'янович призначений командувачем Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Збройних Сил Республіки Білорусь. Раніше він обіймав посаду заступника командувача ВПС та військами ППО – начальника авіації.

"Ну як не публічно можна таких людей призначати? Тому я вас запросив для того, щоб справді це було, як це заведено в нашій державі", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що напередодні обговорив із ними "всі нюанси" їхньої майбутньої діяльності на нових постах.

Нагадаємо, 26 листопада помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Він був головою МЗС із 20 серпня 2012 року. До цього, з 2008 до 2012 року, Макей був головою адміністрації президента.