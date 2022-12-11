На держпідприємствах у Білорусі збирають кошти російським військовим

На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно ж, кошти збирають нібито білоруським військовим", - йдеться в повідомленні.

Збором коштів займається контрольована білоруським міноборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Вона створена в 1995 році. До основних цілей діяльності організації відносять соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території других держав.

Нагадаємо, що білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів для розвідки вразливих ділянок.

Як вважає керівник ГУР Кирило Буданов, інформація, яка активно розповсюджується медіа, про нібито можливий "повторний наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни.