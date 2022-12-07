Білоруси направляють біженців для визначення вразливих ділянок українського кордону, – Центр національного спротиву

Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів для розвідки вразливих ділянок.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ”, – йдеться у повідомленні.
Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.
“Проте наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ”, – додали у ЦНС.
Нагадаємо, раніше в Білорусі невідомі поширили листівки вздовж маршрутів пересування військових з закликом не допустити війну з Україною.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що інформація, яка активно розповсюджується медіа, про нібито можливий "повторний наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни.