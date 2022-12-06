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Чутки про "наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни, - Буданов

Наразі росіяни перетягують у Білорусь засоби, націлені на оборону.

Чутки про "наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни, - Буданов
Кирило Буданов
Фото: gur.gov.ua

Інформація, яка активно розповсюджується медіа, про нібито можливий "повторний наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Все, що коїться у нас в медіа просторі, пов’язане з тематикою Білорусі - це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета - це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", - сказав він.

Буданов зазначив, що наразі росіяни перетягують у Білорусь засоби, націлені на оборону, а не на наступ.

"Не буде зараз, я казав це з літа, не атакує Білорусь", - сказав він.

Нагадаємо, що угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує підготовку до захисту північного кордону України.

А у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявили, що у Білорусі триває накопичення угрупування військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

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