Половина Київської області лишається без електропостачання

Енергетики працюють над переходом з екстрених на планові вимкнення.

Близько половини Київської області залишаються без електропостачання. Тривають екстрені вимкнення.

Про це в Телеграм повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків.

"Особисто виїжджаю в громади, де є проблемні питання. Зараз знаходжуся в місті Українка. Окрім світла, тут виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Маємо чіткий план, як в найближчі дні стабілізувати ситуацію", – сказав він.

Нагадаємо, унаслідок учорашньої російської ракетної атаки в Київській області погіршилася ситуація з живленням. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

На території Київської області були збиті ворожі ракети.

Унаслідок атак близько 40% мешканців столичного регіону опинилися без постачання електрики.