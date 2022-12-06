Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
ГоловнаСуспільствоВійна

Половина Київської області лишається без електропостачання

Енергетики працюють над переходом з екстрених на планові вимкнення. 

Близько половини Київської області залишаються без електропостачання. Тривають екстрені вимкнення.

Про це в Телеграм повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків. 

"Особисто виїжджаю в громади, де є проблемні питання. Зараз знаходжуся в місті Українка. Окрім світла, тут виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Маємо чіткий план, як в найближчі дні стабілізувати ситуацію", – сказав він.

Нагадаємо, унаслідок учорашньої російської ракетної атаки в Київській області погіршилася ситуація з живленням. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

На території Київської області були збиті ворожі ракети. 

Унаслідок атак близько 40% мешканців столичного регіону опинилися без постачання електрики. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також