Президент Володимир Зеленський прибув до Донецької області. Він записав відеопоздоровлення із Днем Збройних сил України біля вʼїзду до Словʼянська.

Ролик опубліковано в Телеграм президента.

"З року в рік ми включались із різних місць, вклоняючись нашим бійцям. Звітуючи з різних міст нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Всіх, хто віддав своє життя за Україну. Всіх, чию світлу памʼять я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину", – звернувся він.

Зеленський додав, що захисники боронять нашу державу – і 30 років незалежності, і вісім років війни на сході, і девʼять мясців повномасштабного вторгнення.

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні на Донбасі", – зазначив президент.

Він додав, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце. Президент наголосив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

Нагадаємо, День Збройних сил України встановлений з 1993 року. Відзначається кожного року 6 грудня – у дату, коли Верховна Рада України в 1991 році створила власну армію законом "Про Збройні сили України".