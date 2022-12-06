Окупанти сьогодні можуть повторити ракетну атаку, – Ігнат

По два дні поспіль росіяни били у жовтні.

Росія сьогодні, 6 грудня, може завдати нового ракетного удару. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ – Ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", – заявив він.

Ігнат закликав українців бути готовими, тримати розум холодним, не панікувати. ЗСУ будуть робити все для захисту.

Речник Повітряних сил наголосив, що Україна потребує більшої кількості сучасних комплексів протиповітряної оборони від союзників: IRIS-T і NASAMS.

Нагадаємо, учора росіяни влаштували восьму масовану ракетну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог випустив по Україні 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Захисники України збили 61. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

Паралельно з обстрілами цивільної інфраструктури ворог атакував у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.