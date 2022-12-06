Унаслідок вибуху у Мелітополі поранення отримав колаборант (оновлено)

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку 6 грудня було чутно звук потужного вибуху.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі", – зазначив мер.

За його словами, в одному з мікрорайонів пролунав вибух, який чуло пів міста. Посадовець додав, що наразі всі подробиці уточнюються.

Оновлено 8:37. Унаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант Микола Волик.

“Ранковий вибух у Мелітополі – просмаження чергового колаборанта. Не з тієї ноги встав Микола Волик”, – зазначив Федоров.

Мер розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради. Після окупації Мелітополя “став активним поплічником місцевих гауляйтерів”.

“О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно “рускій мір” відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився”, – написав міський голова.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога біля семи населених пунктів на Донеччині.