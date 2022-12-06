У більшості областей до четверга падатиме невеликий сніг, місцями з дощем

У вівторок, 6 грудня в Україні буде без опадів, лище в західних областях вдень дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Температура вдень від 4° морозу до 2° тепла, на заході вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У наступні дві доби в більшості областей невеликий сніг, місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; поступове підвищення температури вночі до 0-5° морозу, вдень до 0-3° тепла, на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 4-10°.
В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.