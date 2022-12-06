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У більшості областей до четверга падатиме невеликий сніг, місцями з дощем

Температура у вівторок від 4° морозу до 2° тепла.

У більшості областей до четверга падатиме невеликий сніг, місцями з дощем
Фото: ukrinform.ua

У вівторок, 6 грудня в Україні буде без опадів, лище в західних областях вдень дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вдень від 4° морозу до 2° тепла, на заході вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У наступні дві доби в більшості областей невеликий сніг, місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; поступове підвищення температури вночі до 0-5° морозу, вдень до 0-3° тепла, на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 4-10°.

В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, завтра у південно-східній частині, післязавтра в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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