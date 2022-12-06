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Іспанські експерти допомагатимуть Україні зі 3D-скануванням зруйновних об’єктів інфраструктури

Генпрокурор Андрій Костін зустрівся з послом Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

Іспанські експерти допомагатимуть Україні зі 3D-скануванням зруйновних об’єктів інфраструктури
Фото: Офіс генпрокурора

Іспанська експертна місія допомагатиме українським прокурорам з 3D-скануванням зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Він зустрівся з послом Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу та представниками Національної поліції і Цивільної гвардії Королівства Іспанія.

Костін зазначив, що один з останніх методів ведення війни, який використовує РФ, – це атаки на критично важливу цивільну інфраструктуру для позбавлення людей базових речей: води, електрики та опалення. 

Рікардо Лопес-Аранда Хагу
Фото: Офіс генпрокурора
Рікардо Лопес-Аранда Хагу

Він підкреслив важливість та своєчасність візиту іспанської експертної місії.

“Зараз у нас є чудова нагода для співпраці і ми сподіваємося на плідну роботу експертної місії та допомогу українським прокурорам з 3D-скануванням зруйновних об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в Києві та Київській області”, – сказав Генпрокурор.

Фото: Офіс генпрокурора

Іспанія – серед країн, які на початку березня 2022 року подали звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення РФ в Україну. 

30 вересня Іспанія офіційно приєдналася до позову України проти Росії, який розглядається Міжнародним судом ООН і стосується порушень Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також у березні прокуратура Іспанії розпочала розслідування в межах універсальної юрисдикції як за злочин агресії з боку Російської Федерації, так і за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Наразі іспанська сторона забезпечує отримання та збір інформації та доказів.

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