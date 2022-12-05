У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі
У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Кім повідомив про другу хвилю ракет (оновлено)
Кім повідомив про другу хвилю ракет (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

За даними ООН з 24 лютого в Україні загинули більше 6,7 тисяч цивільних

Найбільше людей загинуло у Донецькій та Луганській областях.

За даними ООН з 24 лютого в Україні загинули більше 6,7 тисяч цивільних
Фото: Сергій Нужненко

Станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні 17 181 жертву серед цивільного населення.   

Про це повідомляє пресслужба Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, ООН повідомляє про 6 702 загиблих і 10 479 поранених. З них майже 4 тисячі загинули у Донецькій та Луганській областях.

У повідомленні вказано, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів. 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підкреслило, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі. Це пов’язано із тим, що інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 4 грудня Покровську громаду на Дніпропетровщині. Від російських обстрілів загинув 23-річний чоловік

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також