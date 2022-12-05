За даними ООН з 24 лютого в Україні загинули більше 6,7 тисяч цивільних

Найбільше людей загинуло у Донецькій та Луганській областях.

Станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні 17 181 жертву серед цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, ООН повідомляє про 6 702 загиблих і 10 479 поранених. З них майже 4 тисячі загинули у Донецькій та Луганській областях.

У повідомленні вказано, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підкреслило, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі. Це пов’язано із тим, що інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 4 грудня Покровську громаду на Дніпропетровщині. Від російських обстрілів загинув 23-річний чоловік.