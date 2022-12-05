Росіяни обстріляли 5 громад Сумської області

Від обстрілу загинула худоба у монастирі.

За сьогодні, 5 грудня, російські окупаційні війська нанісли 84 удари по 5 громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ. “Прильоти” були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря”, - розповів Живицький.

Крім того, ворог обстріляв із мінометів 80 мм калібру Краснопільську громаду, зафіксовано 16 “прильотів”, без руйнувань.

Росіяни обстріляли і Білопільську громаду з мінометів. Розірвалися 8 мін, які і пошкодили гараж, трактор та 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.

По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл - 15 “приходів”, без пошкоджень.

Окупанти також обстріляли Есманьську громаду з артилерії - зафіксовано 8 “прильотів”, без постраждалих.

Мешканець Ізюмського району Харківської області підірвався на міні російських окупантів.