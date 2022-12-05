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У найближчі дні близько половини Київщини перебуватиме без світла, - Кулеба

Графіки відключень на Київщині не діють.

У найближчі дні близько половини Київщини перебуватиме без світла, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Найближчими днями близько половини Київської області перебуватиме без світла.  

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“На Київщині триває ліквідація наслідків сьогоднішніх масованих обстрілів РФ. За рішенням Укренерго запроваджено аварійні вимкнення електроенергії”, - розповів Кулеба. 

Він додав, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками. 

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки у Київській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Близько 40% споживачів залишилися без електроенергії.

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