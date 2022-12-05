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Двоє поляків загинули на війні проти російських окупантів

Поляки допомагають Україні не лише фінансами та зброєю.

Двоє поляків загинули на війні проти російських окупантів
Фото: Матеуш Ляховський

Вчора на війні проти РФ загинули двоє громадян Польщі.

Про це повідомив польський журналіст Матеуш Ляховський.

“Два поляка: Януш Серемета, псевдо "Козак", та його колега Крістофер з Інтернаціонального легіону загинули вчора на фронті”, - написав журналіст, та закликав вшанувати пам’ять загиблих. 

Нагадаємо, у зв’язку із повномасштабним вторгненням РФ в Україні був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів. 

Точну кількість бійців не називають, адже інформація є конфіденційною. Вони виконують надскладні задачі та звільняють окуповані території нашої держави. 

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