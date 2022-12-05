Двоє поляків загинули на війні проти російських окупантів

Поляки допомагають Україні не лише фінансами та зброєю.

Вчора на війні проти РФ загинули двоє громадян Польщі.

Про це повідомив польський журналіст Матеуш Ляховський.

“Два поляка: Януш Серемета, псевдо "Козак", та його колега Крістофер з Інтернаціонального легіону загинули вчора на фронті”, - написав журналіст, та закликав вшанувати пам’ять загиблих.

Нагадаємо, у зв’язку із повномасштабним вторгненням РФ в Україні був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів.

Точну кількість бійців не називають, адже інформація є конфіденційною. Вони виконують надскладні задачі та звільняють окуповані території нашої держави.