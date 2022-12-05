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Житель Харківщини підірвався на ворожій міні, - поліція

Чоловік отримав поранення та госпіталізований.

Житель Харківщини підірвався на ворожій міні, - поліція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Мешканець Ізюмського району Харківської області підірвався на міні російських окупантів.  

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В селищі Донецьке Ізюмського району Харківщини чоловік обрізав дерева у дворі та наступив на міну "пелюстка". 

В результаті вибуху він отримав поранення, його доставили до медичного закладу. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Поліція нагадує громадянам про необхідність бути максимально обережними та уважними при пересуванні, оскільки ворог залишив багато мін-пасток. 

Нагадаємо, у звільненій від російських окупаційних військ Снігурівці Миколаївської області, на вул. 30 років Перемоги, цивільна особа підірвалася на міні

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