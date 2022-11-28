У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
ГоловнаСуспільствоВійна

У деокупованій Снігурівці людина підірвалась на міні

Роботи по розмінуванню у Снігурівці досі не завершені.

У деокупованій Снігурівці людина підірвалась на міні
Фото: Іван Кухта

У звільненій від російських окупаційних військ Снігурівці Миколаївської області, на вул. 30 років Перемоги, цивільна особа підірвалася на міні. 

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. 

Він додав, що постраждалий зараз знаходиться в реанімації.

Вибуховий предмет був встановлений в підвалі багатоповерхівки. 

Кухта наголосив, що роботи по розмінуванню досі не завершені, і закликав всіх бути обачними. 

Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Снігурівку було звільнено силами 131-го окремого розвідувального батальйону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також