У деокупованій Снігурівці людина підірвалась на міні

Роботи по розмінуванню у Снігурівці досі не завершені.

У звільненій від російських окупаційних військ Снігурівці Миколаївської області, на вул. 30 років Перемоги, цивільна особа підірвалася на міні.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він додав, що постраждалий зараз знаходиться в реанімації.

Вибуховий предмет був встановлений в підвалі багатоповерхівки.

Кухта наголосив, що роботи по розмінуванню досі не завершені, і закликав всіх бути обачними.

Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Снігурівку було звільнено силами 131-го окремого розвідувального батальйону.