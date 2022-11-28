УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
ГоловнаСуспільствоВійна

До "вагнерівців" має бути такий підхід, як і до терористів ІДІЛ, - Рейнсалу

Йдеться про те, що членство у такій організації, як ПВК "Вагнер" - це кримінальне діяння.

До "вагнерівців" має бути такий підхід, як і до терористів ІДІЛ, - Рейнсалу
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Європа має застосувати до приватної військової компанії "Вагнер" такий самий підхід, як і до терористів з ІДІЛ.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Суспільне.

Естонський дипломат заявив, що членство у такій організації, як ПВК "Вагнер" - це кримінальне діяння, яке повинно мати відповідний статус.

"Європа має застосувати до ПВК “Вагнер” такий підхід як і до ІДІЛ. Заборонити їм перебувати у Європі та заморозити їхні активи. Підхід має бути цілісним у тому контексті, що організації подібного типу до ПВК “Вагнера” є суто терористичними. А бути членом терористичної організації має бути кримінальним діянням”, - підкреслив очільник МЗС Естонії.

Нагадаємо, що до Києва 28 листопада з візитом прибули міністри закордонних справ Швеції, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Латвії, Литви.

Також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала війну Росії проти України завершальним актом розпаду СРСР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також