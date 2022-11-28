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Росія повинна зазнати поразки на полі бою, - МЗС Швеції

Останній пакет допомоги Швеції Україні став більшим за сукупну вартість усіх попередніх. 

Росія повинна зазнати поразки на полі бою, - МЗС Швеції
Очільник МЗС Швеції Тобіас Ліндстрьом

Єдиний спосіб справедливої розв’язки у війні РФ проти України - щоб Росія зазнала поразки на полі бою. 

Про це заявив очільник МЗС Швеції Тобіас Ліндстрьом, пише "Європейська правда".  

Ліндстрьом нагадав про останній пакет військової допомоги Швеції для України, який став більшим за сукупну вартість усіх попередніх - із зимовим одягом для військових, засобами ППО та іншим. 

"Ми готові робити більше й більше - тому що ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає усім нам зупинити Росію. Лише завдавши їй поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово (у переговорах - ред.) має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка Росії", - сказав він. 

Міністр продовжив цю аргументацію, відповідаючи на запитання, як може змінитися політика США після того, як республіканці знову здобули більшість у Палаті представників. На його думку, підтримка України не ослабне.  

"А на майбутнє, думаю, варто пояснювати усім по всьому світу, що означала би поразка України. Який це був би сигнал для всіх, якби Росія змогла реалізувати свої амбіції? Як би це розцінили Китай чи Іран? Чи інші авторитарні держави, яких це може наштовхнути на думку, що війна хоч і дуже застарілий, але все ще можливий спосіб досягнення політичних цілей. Це було би абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти", - наголосив Ліндстрьом. 

Нагадаємо, що до Києва 28 листопада з візитом прибули міністри закордонних справ Швеції, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Латвії, Литви.

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