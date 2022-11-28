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Україні потрібні ракети дальністю понад 800 км, - Данілов

Тоді можна буде зекономити на генераторах, додав секретар РНБО.

Україні потрібні ракети дальністю понад 800 км, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - йдеться в повідомленні. 

Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія має достатньо ракет та безпілотників для нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими вони б’ють по енергосистемі, не так вже й багато

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

У ГУР Міноборони повідомили 24 листопада, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень.

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