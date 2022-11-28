Україні потрібні ракети дальністю понад 800 км, - Данілов

Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter.
"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - йдеться в повідомленні.
Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія має достатньо ракет та безпілотників для нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими вони б’ють по енергосистемі, не так вже й багато.
З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.
У ГУР Міноборони повідомили 24 листопада, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень.