Україні потрібні ракети дальністю понад 800 км, - Данілов

Тоді можна буде зекономити на генераторах, додав секретар РНБО.

Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - йдеться в повідомленні.

Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія має достатньо ракет та безпілотників для нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими вони б’ють по енергосистемі, не так вже й багато.

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

У ГУР Міноборони повідомили 24 листопада, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень.