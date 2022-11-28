Після деокупації обласного центру вони переховувалися, щоб уникнути покарання.

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрили ще трьох зрадників, які працювали в СІЗО Херсона, де катували українців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Затримані - посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Вони приєдналися до росіян під час окупації Херсона. Зрадники почали працювати в "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

"Саме після захоплення Херсона один добровільно погодився стати "помощником начальника по работе с общественностью", а інший ˗ "старшим оперуполномоченным" у складі вже карального органу РФ. З "ними" була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації", - додали в спецслужбі.

Виконувач обов’язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи особисто здійснювали "прийом" викрадених херсонців до окупаційного "СІЗО" і незаконно тримали їх під вартою у камерах.

Зловмисники переховувалися, коли Херсон звільнили українські війська. Так зрадники хотіли уникнути відповідальності за співпрацю з ворогом. Однак їх викрили і затримали.

Підозрюваним інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Раніше три працівники колонії та співробітник СІЗО у Херсонській області отримали підозри у співпраці з російськими окупантами.